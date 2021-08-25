Мать найденного у церкви в Петербурге младенца оставила его в больнице после родов

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Приемный отец женщины, тело ребенка которой нашли у церкви в Гатчине Ленинградской области, рассказал, почему к нему приходили органы опеки.

По его словам, мать подброшенного ребенка сама является приемной дочерью.

— Они (органы опеки — прим. «ВМ») уточняли, где она живет, находится и так далее. Потому что она после родов оставила ребенка и ушла из больницы. Мы только от них узнали, что она оставила ребенка, — цитирует опекуна ФАН.

Жители Гатчины в Ленинградской области обнаружили у местной церкви тело новорожденного младенца. Об этом в среду, 25 августа, сообщил портал «Невские новости» со ссылкой на источник в оперативных службах.

Тело ребенка было обнаружено по адресу улица Солодухина, дом 43. Отмечается, что к телу малыша также прилагалась записка с его датой рождения. В письме сообщалось, что ребенок скончался в результате болезни, а его мать не знала, что делать в сложившейся ситуации.

По предварительным данным, на теле ребенка не было обнаружено признаков насильственной смерти. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов предпринимают меры, чтобы найти мать малыша.