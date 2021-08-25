Врач объяснил, как снизить давление без таблеток

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Доктор Сергей Агапкин рассказал о диете, которую нужно соблюдать гипертоникам. Чтобы нормализовать давление, нужно исключить из рациона весь пищевой мусор и добавить физическую активность.

— Предпочтение нужно отдавать жирным сортам морской рыбы. К ним относятся палтус, сайра, скумбрия, килька. Она содержит Омега-3, которая положительно влияет на состояние сосудов. Фасоль — это источник пищевых волокон, который является средством снижения уровня холестерина и источником растительного белка. Предпочтение следует отдавать кисломолочным продуктам, потому что исследование показывает, что именно они влияют на состав кишечной микрофлоры, а это влияет на артериальное давление. Овощи и фрукты — это источник сосудоукрепляющих витаминов C и P. Плюс ко всему, большая часть овощей является источником калия, который выводит воду из организма и снижает давление, — говорит доктор в эфире программы «О самом главном».

Он добавляет, что гипертоники без десерта не останутся: им можно есть горький шоколад и пить чай. Такое лакомство снижает вязкость крови, что сказывается на уровне давления.

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал, что за уровнем давления нужно следить регулярно: оно должно быть в пределах нормы, а любое повышение нужно воспринимать как сигнал тревоги.

— Артериальная гипертония — это заболевание, которое нельзя вылечить, но с ним можно жить и достаточно долго. Все эти продукты нужно использовать в ежедневном режиме. Я бы еще добавил грубые крупы типа гречки, овсянки, полбы и киноа. И добавил бы грубый хлеб со злаками и без соли. Шоколад нужно есть без сахара. Есть хорошие заменители, которые дают сладкий вкус и помогают жить нашей микрофлоре, — дополняет специалист.

Доктор отмечает, что если благодаря диете удалось нормализовать давление, то возможен вариант, когда лечение таблетками исключается, однако все это происходит под наблюдением врача. Следить за уровнем давления нужно регулярно и своевременно реагировать на изменения:

— Примечательно, что первые 10–15 лет повышенное давление никто не замечает, потому что человек чувствует себя нормально. Иногда он измеряет давление, видит повышенные цифры, но чувствует себя при этом хорошо, а потом говорит, что это его рабочее давление. Так делать нельзя! Не зря говорят, что гипертония — это тихий убийца!

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