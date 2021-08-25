Проект жилого комплекса в Мневниковской пойме согласовали в Москомархитектуре

Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Москомархитектура утвердила проект строительства жилого квартала «Остров» в Мневниковской пойме в Москве. Об этом сообщил в среду, 25 августа, главный архитектор Сергей Кузнецов.

По его словам, главная особенность комплекса — сочетание объемов основных корпусов.

— В отделке преобладает навесная фасадная система из крупноформатного керамогранита серого и белого цветов, объемные решения подчеркнуты с помощью декоративных элементов из алюминиевых кассет. Силуэт комплекса с Москвы-реки формируют четыре доминанты, каждая с уникальным решением фасадов, — отметил архитектор.

Проектировщиком квартала выступила группа компаний UNK Project. На улице Нижкие Мневники предусмотрены дома от 9 до 16 этажей и корпуса в 21 этаж со стороны реки. Отсюда будет открываться вид на Гребной канал «Крылатское», Москву-реку, Суворовский парк и Мневниковскую пойму.

— Этот один из самых масштабных проектов столицы. Его территория соизмерима с территорией княжества Монако, а по структуре и функционалу схожа с районом Хамовники в Москве. Основная идея заключается в создании многообразной среды. Все здания имеют подчеркнуто разную архитектуру, при этом работы ведутся в рамках единой концепции, — добавил Сергей Кузнецов.

Главный архитектор подчеркнул, что на первом этаже коплекса появятся магазины, кафе, салоны красоты и другие коммерческие организации. Также в квартале предусмотрены подземные автомобильные стоянки и зоны парковки велосипедов.

В среду, 25 августа, Андрей Бочкарев сообщил, что в жилом комплексе «Марьино Град» ввели в эксплуатацию последние два дома. Из-за этого ЖК исключили из дорожной карты проблемных столичных объектов.