Синоптики предупредили москвичей о «желтом» уровне опасности 25 и 26 августа

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Специалисты предупредили жителей Москвы и Московской области о «желтом» уровне опасности 25 и 26 августа. Об этом рассказали в среду, 25 августа, в Гидрометцентре России.

В столице ожидается такая погода с 01:00 до 04:00 26 августа, а в Подмосковье — с 23:00 25 августа до 05:00 26 августа.

— «Желтый» — это второй уровень погодной опасности. Он означает потенциально опасную погоду, — написали на сайте.

«Желтый» уровень опасности прогнозируют и в других регионах: Рязанской, Тамбовской, Орловской, Курской и Брянской областях. Помимо это, в Липецкой, Воронежской и Белгородской областях синоптики ожидают «оранжевый» уровень погодной опасности. Такое предупреждение означает возможность стихийных бедствий и впоследствии тяжкого ущерба.

В Москве и области в ночь с 25 по 26 августа ожидается гроза и сильный дождь. Столбик термометра установится на отметке 12-14 грудусов, пишет РИАМО.

В среду, 25 августа, специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила о теплых выходных 28 и 29 августа. Температура поднимется до 27 грудсов тепла.