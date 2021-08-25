Путин поддержал идею ввести традицию поднимать в школах российский флаг

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Президент РФ Владимир Путин поддержал идею о введении в школах страны традиции поднимать флаг РФ. С соответствующим заявлением российский лидер выступил в среду, 25 августа, на встрече общественников.

Президент напомнил, что во многих странах в учебных заведениях символы государства вывешиваются каждый день.

— Это хорошая традиция. Здесь нам нужно только обеспечить некоторые вещи формального характера, например, совершенно точно должен быть единый, общероссийский, общегосударственный стандарт, — отметил Путин, которого цитирует RT.

25 августа Путин заявил, что правительство планирует совершенствовать систему оплаты труда педагогов с учетом бюджетных возможностей.

До этого президент РФ предложил сделать 2023-й Годом педагога. Он напомнил, что в 2023 году Россия будет отмечать 200-летие Константина Ушинского — основателя российской педагогики.

По словам главы государства, будущее России зависит от талантливых учителей. Он подытожил, что деятельность педагогов — это не просто «услуга», а важнейшая работа для всего населения страны.