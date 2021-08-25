Путин предложил не применять слово «услуга» по отношению к труду учителей

Фото: Администрация президента РФ

Президент РФ Владимир Путин предложил скорректировать законодательство так, чтобы слово «услуга» не использовали по отношению к работе учителей. С соответствующим заявлением российский лидер выступил в среду, 25 августа, на президиуме Госсовета РФ по вопросам образования.

По его словам, многих учителей задевает термин «услуга».

— Я уже свое отношение на этот счет сказал. Если это людей как-то задевает, то по отношению к учительскому труду (они считают, что это обедняет смысл этого труда, его высокую общественную значимость) давайте подумаем о том, чтобы проработать вопрос о корректировке законодательства, чтобы это слово никак не было связано с высоким званием учителя и использовалось бы только в бюджетно-финансовых документах, — отметил Путин.

Президент подчеркнул, что учителя не только дают ученикам знания, но и влияют на их мировоззрение и систему ценностей, пишет РИА Новости.

25 августа Путин заявил, что правительство планирует совершенствовать систему оплаты труда педагогов с учетом бюджетных возможностей.

До этого президент РФ предложил сделать 2023-й Годом педагога. Он напомнил, что в 2023 году Россия будет отмечать 200-летие Константина Ушинского — основателя российской педагогики.

По словам главы государства, будущее России зависит от талантливых учителей. Он подытожил, что деятельность педагогов — это не просто «услуга», а важнейшая работа для всего населения страны.