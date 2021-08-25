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Жилой дом с подземной парковкой по реновации появится в столице в районе Текстильщики

Виктория Сикерина

Город
Жилой дом с подземной парковкой по реновации появится в столице в районе Текстильщики
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Многоэтажка по программе реновации жилищного фонда Москвы появится в Текстильщиках на Грайвороновской улице. Об этом в среду, 25 августа, рассказал председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

По его словам, в доме предусмотрено 282 квартиры. Некоторые из них оборудуют для маломобильных граждан, а на первых этажах расположат помещения общего пользования.

— Недавно специалисты нашего ведомства согласовали проектную документацию на возведение двух отдельно стоящих жилых секций, объединенных одноуровневой подземной стоянкой, в районе Текстильщики, — сообщил председатель ведомства.

В жилом доме запроектирована подземная автомобильная парковка с системой видеонаблюдения. Въезд и выезд будет осуществляться по двухпутной рампе.

Дворовую территорию многоквартирного дома также благоустроят. Здесь появятся плоскостные парковки, пешеходные зоны, площадки для спорта и отдыха, системы освещения, газоны и кустарники, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Во вторник, 24 августа, руководитель Департамента строительства города Рафик Загрутдинов рассказал, что до конца 2021 года в СВАО столицы введут в эксплуатацию семь жилых зданий для переселения горожан в рамках программы реновации жилищного фонда Москвы.

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