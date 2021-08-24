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Семь домов построят в СВАО в рамках реновации до конца 2021 года

Полина Долганова

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Семь домов построят в СВАО в рамках реновации до конца 2021 года
Фото: Пресс-служба фонда реновации

До конца текущего года в Северо-Восточном административном округе (СВАО) столицы введут в эксплуатацию семь жилых зданий для переселения горожан в рамках программы реновации жилищного фонда Москвы. Об этом во вторник, 24 августа, рассказал руководитель департамента строительства города Рафик Загрутдинов.

По его словам, всего в настоящее время в рамках программы в СВАО специалисты возводят 21 жилой дом. Их общая площадь составляет 250,3 тысячи квадратных метров. Еще 14 объектов находятся на этапе проектирования.

С момента запуска программы в округе уже ввели в эксплуатацию 20 зданий. Две новостройки ввели в текущем году.

— До конца года планируется ввести в эксплуатацию еще семь жилых домов, — приводят слова Загрутдинова на официальном сайте мэра Москвы.

Отмечается, что на северо-востоке столицы программа реновации реализуется на территории 16 районов. В общей сложности новые квартиры там получат жильцы 499 старых объектов. Для переезда москвичей уже подобрали 74 стартовые площадки.

С момента запуска программы реновации жилищного фонда Москвы в Центральном административном округе (ЦАО) столицы помощью при переезде воспользовались свыше тысячи семей. Об этом рассказал руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин. По его словам, соответствующую услугу можно получить в центрах информирования, а также заказать ее удаленно с помощью сервиса правительства Москвы. Грузчики и водители помогут москвичам абсолютно бесплатно.

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