Путин допустил к госслужбе россиян с иностранным гражданством

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ, разрешающий принимать на государственную службу граждан России, имеющих иностранное гражданство или подданство, от которого нельзя отказаться. Соответствующий документ был опубликован в среду, 25 августа, на официальном портале правовой информации.

Так, гражданина РФ смогут принять на госслужбу, если у него есть иностранное гражданство, «которое не прекращено по независящим от него причинам». Указ также распространяется на уже действующих российских чиновников.

Невозможность прекращения иностранного гражданства будет устанавливаться по решению президента или специальной президентской комиссии, пишет RT.

При этом 1 августа в России вступил в силу закон, по которому люди без гражданства получат временные удостоверения личности сроком на десять лет. Документ аннулируют при получении этими людьми иностранного гражданства или вида на жительство. После этого им придется покинуть Россию в течение 15 дней.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что еще изменилось в жизни россиян с 1 августа.