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Левкин рассказал о связи качественной городской среды и здорового образа жизни

Виктория Сикерина

Город
Левкин рассказал о связи качественной городской среды и здорового образа жизни
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Городская среда оказывает серьезное воздействие на состояние здоровья горожан. Для предотвращения тяжелых заболеваний в Москве необходимо внедрять технологию активного дизайна, а также создавать мотивирующую к занятиям спортом и активному образу жизни среду. Такую идею в среду, 25 августа, высказал руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

По его мнению, неправильные архитектурные решения непреднамеренно влияют на здоровье жителей крупного города.

— Сегодня, создавая новые и обновляя существующие пространства Москвы, мы придерживаемся принципов Urban Health для создания здоровой среды. Это касается и нового жилья, и кварталов, которые создаются по программе реновации, и парков, и набережных, где увеличивается количество возможностей для занятий спортом и отдыха на свежем воздухе, — заявил Сергей Левкин.

Например, московский проект «Города побеждают диабет» создан с целью выявления ключевых социокультурных факторов, которые влияют на возникновение и развитие заболевания, а впоследствии создания более здорового городского пространства.

В понедельник, 23 августа, Сергей Левкин сообщил о строительстве многофункционального комплекса с апартаментами и физкультурно-оздоровительными объектами в районе Южнопортовый в Москве.

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