День открытых дорог пройдет в Щербинке

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Международный железнодорожный салон пространства 1520 «PRO//Движение. Экспо» 28 и 29 августа пройдет в городе Щербинка Московской области.

В выходные дни для жителей и гостей Московского региона состоится День открытых дорог, в рамках которого можно посетить уникальную динамическую экспозицию железнодорожного транспорта.

Помимо легендарных исторических локомотивов конца XIX века, паровозов времен Великой Отечественной войны и советских ретро-поездов, гости выставки смогут познакомиться с современными моделями пассажирского железнодорожного транспорта.

Два мини-поезда будут курсировать в специальной детской зоне для юных гостей мероприятия. Здесь же расположатся игровая площадка «Паровозия» и большой баннер-раскраска, где с помощью мастеров-художников создадут настоящий арт-объект.

Самые маленькие приглашаются на шоу мыльных пузырей и мастер-классы из эко-материалов. А участники мастер-классов и викторин смогут получить призы и сувениры.

Участие в мероприятии бесплатное, по регистрации, сообщается на сайте выставки.

В городах Дмитров и Сергиев Посад Московской области 28 и 29 августа состоится фестиваль «Русская опера у стен монастыря». Театр «Геликон-опера» представит спектакль «Евгений Онегин» П. И. Чайковского в постановке народного артиста России Дмитрия Бертмана.