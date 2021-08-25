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Рогозин решил пригласить Маска, Брэнсона и Безоса на запуск «Союза МС-19»

Анастасия Волоснова

Технологии
Рогозин решил пригласить Маска, Брэнсона и Безоса на запуск «Союза МС-19»
Фото: Роскосмос

Глава Роскомоса Дмитрий Рогозин хочет пригласить американского предпринимателя Илона Маска на запуск «Союза МС-19» с Байконура. С соответствующим заявлением он выступил в среду, 25 августа.

Кроме того, Рогозин хочет отправить приглашение основателю корпорации Virgin Group Ричарду Брэнсону и владельцу аэрокосмической компании Blue Origin Джеффу Безосу, пишет ФАН.

До этого Илон Маск поздравил Рогозина с успешной доставкой модуля «Наука» на Международную космическую станцию (МКС).

Модуль «Наука» в автоматическом режиме пристыковался к надирному узлу модуля «Звезда» МКС 29 июля. Процесс контролировали специалисты Центра управления полетами и российские участники экипажа МКС.

Позднее Рогозин рассказал, что стоимость многофункционального лабораторного модуля «Наука» составляет 18 миллиардов рублей.

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