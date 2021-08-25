Глава ВОЗ заявил о стабилизации смертности из-за коронавируса в мире

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Число новых летальных исходов из-за коронавируса и его последствий в мире на минувшей неделе стабилизировалось после почти двух месяцев роста. Об этом в среду, 25 августа, рассказал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

По его словам, также стабилизировалась заболеваемость COVID-19. Так, с 16 по 22 августа в мире выявили более 4,5 миллиона новых случаев коронавируса и более 68 тысяч летальных исходов.

— Некоторые страны и регионы продолжают сталкиваться с резким ростом числа случаев COVID-19 и смерти, тогда как в других происходит снижение, — добавил Гебрейесус.

ВОЗ, по данным на вторник, 24 августа, сообщает, что в мире с начала пандемии зафиксировали 212 357 898 случаев коронавируса, скончались 4 439 843 человека, пишет ТАСС.

Тедрос Аданом Гебрейесус до этого заявлял, что достижения в борьбе с коронавирусом на Земле утрачены или находятся под угрозой. Он обратил внимание на резкий рост заболеваемости COVID-19, который фиксировался в последние недели во многих странах мира.

ВОЗ в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией ставит целью вакцинацию не менее 70 процентов жителей всех стран мира к сентябрю 2022 года. Гебрейесус подчеркивал, что пандемию COVID-19 можно взять под контроль — в этом поможет вакцинация.