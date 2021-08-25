Путин предложил превратить конкурс «Учитель года» в «Форт Боярд»

Фото: Администрация президента РФ

Президент РФ Владимир Путин заявил, что конкурс «Учитель года» стоит модернизировать, сделав из него более зрелищное шоу. Свое заявление российский лидер сделал в среду, 25 августа, на президиуме Госсовета РФ по вопросам образования.

Глава государства привел в пример шоу «Форт Боярд», где «хорошо бегают-прыгают», и которое смотрят миллионы зрителей.

— Можно сделать шоу с нашими учителями, — предложил Путин.

По его словам, педагогов не заставят «бегать и прыгать», однако программы об учителях нужно делать «на самом современном уровне», пишет НСН.

В этот же день Путин заявил, что правительство планирует совершенствовать систему оплаты труда педагогов с учетом бюджетных возможностей.

До этого президент РФ предложил сделать 2023-й Годом педагога. Он напомнил, что в 2023 году Россия будет отмечать 200-летие Константина Ушинского — основателя российской педагогики.

По словам главы государства, будущее России зависит от талантливых учителей. Он подытожил, что деятельность педагогов — это не просто «услуга», а важнейшая работа для всего населения страны.