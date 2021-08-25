В МИД РФ прокомментировали ситуацию с выдачей россиянам виз США

Фото: Минобороны РФ

Российские консульские учреждения в США продолжают выдавать визы, несмотря на препятствия Вашингтона. Об этом в среду, 25 августа, рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

При этом она отметила, что посольство США в Москве практически прекратило выдачу виз россиянам из-за нехватки персонала. Захарова подчеркнула, что данный факт вызывает сожаление у российской стороны.

— Стрелки переводятся на российские власти, запретившие нанимать в качестве помощников консульских работников местный персонал. Подобные объяснения, мягко говоря, лукавые и вводящие в заблуждение, — отметила официальный представитель МИД РФ.

По ее словам, из-за странной логики вашингтона возникают «нетерпимые ситуации», когда российская Олимпийская чемпионка Мария Ласицкене не смогла получить визу в США и по этой причине была вынуждена пропустить соревнования «Бриллиантовой лиги» в США, говорится на сайте МИД РФ.

2 августа США предписали 24 российским дипломатам покинуть страну до 3 сентября. Посол России в США Анатолий Антонов посетовал, что американские власти стали без объяснения причин отменять действующие визы членов семей сотрудников посольства и задерживать продление разрешений на въезд.

Посол США в России Джон Салливан заявил, что дипмиссия с 1 августа продолжит работу в сокращенном составе: в количестве 120 сотрудников. Сокращение штата связано с введением российскими властями ограничений на наем граждан России и третьих стран в ответ на действия Вашингтона в апреле 2021 года.

Тогда американская сторона выслала десять российских дипломатов, обвинив их в связях с разведывательными службами РФ. Таким образом, с 1 августа американское посольство в Москве работает в минимальном за пять лет составе.