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Благоустройство территории между Крылатской улицей и Рублевским шоссе почти завершилось

Виктория Сикерина

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Благоустройство территории между Крылатской улицей и Рублевским шоссе почти завершилось
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, улица Крылатские Холмы, 15к1 Карта всех событий

Микрорайон на пересечении улиц Крылатская и Крылатские Холмы, Рублевского шоссе и Рубежного проезда в столице почти благоустроили. Об этом в среду, 25 августа, сообщили в Комплексе городского хозяйства Москвы.

В ведомстве заявили, что здесь облагородили пешеходные дороги и тропинки, поставили сцену, отремонтировали спортивные и детские площадки, а также обновили цветники и газоны.

На месте бывших гаражей разбили сквер, в котором в ближайшее время появится фонтан. Также на территории пространства установили тренажеры для спорта и игровые комплексы, обустроили песочницы и восстановили дворовые поля для футбола.

— На территории школы № 1133 реконструировали площадки для игры в волейбол и баскетбол и межшкольный стадион. На его территории установили трибуны, тренажеры и столы для настольного тенниса, — добавили на официальном сайте мэра Москвы.

В среду, 25 августа, в столичном Комплексе городского хозяйства рассказали об открытии нового сквера около театра танца «Гжель» в Москве в районе Покровское-Стрешнево после благоустройства.

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