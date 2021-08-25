Благоустройство сквера в районе Покровское-Стрешнево завершат в 2021 году

Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы

Новый сквер около театра танца «Гжель» в столичном районе Покровское-Стрешнево планируют открыть до конца 2021 года после благоустройства. Об этом сообщили в среду, 25 августа, в Комплексе городского хозяйства Москвы.

В новом общественном пространстве обновили покрытие пешеходных дорог и площади возле театра, обустроили детскую площадку, установили новую систему освещения, оборудовали зону для воркаута и поставили столы для настольного тенниса.

Также в сквере посадили более 800 кустарников и 50 деревьев, разбили цветники и обновили газоны, отметили в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».

Во вторник, 24 августа, в Комплексе городского хозяйства Москвы сообщили о старте благоустройства сквера имени Чехова в столичном районе Люблино. Реконструкция затронет детские и спортивные площадки, а также фотозону с декоративным мостиком. Также здесь высадят новые деревья и кустарники, обновят газоны, цветники и осветительное оборудование.

Также во вторник, 24 августа, в Комплексе городского хозяйства Москвы рассказали о благоустройстве Гольяновского парка. Здесь появятся спортивные тренажеры, столы для настольного тенниса и просторная детская площадка.