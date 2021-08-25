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Стас Пьеха встретился с обидчиком своего сына Владиславом Безбородовым

Виктория Сикерина

Общество
Стас Пьеха встретился с обидчиком своего сына Владиславом Безбородовым
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Певец Стас Пьеха пришел на программу «Пусть говорят», чтобы рассказать всю правду об инциденте с сыном Петей. Однако продюсеры шоу пригласили в студию мужа обидчицы ребенка Владислава Безбородова. Телепередача вышла в эфир в среду, 25 августа.

Отмечается, что ранее Стас Пьеха обходил стороной подобные программы. Но на днях Ирина Безбородова пришла в студию к Дмитрию Борисову и заявила, что мальчик Петя сам виноват в произошедшем. Как полагают СМИ, такое заявление спровоцировало появление Стаса Пьехи в телешоу.

Артист решил высказаться первым. Он отметил, что по-прежнему считает поступок Ирины Безбородовой жестоким и непозволительным, из-за чего он не намерен менять свое мнение об инциденте.

— Если бы за ухо оттащили от бассейна, я, наверное, не был бы расстроен. Или швырнуть головой от пол, это огромная разница, — сказал Стас Пьеха.

Пятый канал сообщает, что бывшая жена артиста Наталья Горчакова согласна с его позицией. По ее словам, Ирина Безбородова должна понести серьезное наказание за содеянное.

19 июля 2021 года соседка Ирина Безбородова напала на 7-летнего сына певца Стаса Пьехи Петю в поселке Рощино Вилладж. Это произошло из-за того, что сын Пьехи хотел поиграть с одним из детей Безбородовых, но их мать была против.

После произошедшего Стас Пьеха потребовал запретить Безбородовой выходить из дома.

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