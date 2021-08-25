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СМИ: Пользователи Сети распространяют фейк об антителозависимом усилении COVID-19 после прививки

Анастасия Волоснова

Сюжеты: 

Вакцинация от коронавируса Ситуация с коронавирусом
Общество
СМИ: Пользователи Сети распространяют фейк об антителозависимом усилении COVID-19 после прививки
Фото: mos.ru / Юлия Иванко

Казахстанские противники вакцинации начали делиться научной статьей, в которой говорится, что привитые люди могут умереть в случае заражения COVID-19, так как это приведет к антителозависимому усилению инфекции. Однако оказалось, что это ложь.

Антителозависимое усиление инфекции (ADE) является редким явлением, при котором вирус связывается с антителами. Это помогает ему проникать в клетки организма и размножаться в них. Однако среди привитых людей, которые заболели коронавирусом, таких явлений не наблюдалось.

Специалисты проверили все риски и опубликовали свое опровергающее исследование на портале против фейков sciencedirect.com. Авторы изучали действие вакцины при коронавирусе на мышах и приматах.

— Хотя у обезьян редко наблюдалась усиленная иммунопатология, трудно предсказать, произойдет ли это явление в условиях инфицирования человека или же вакцинации, — сообщается в материале.

При этом ученые подчеркнули, что лечение тяжелобольных коронавирусом плазмой крови выздоравливающих и привитых говорит о том, что антителозависимое усиление инфекции маловероятно, если заболеть COVID-19 после вакцинации, передает МИА «Казинформ».

До этого ученым из Института естественных наук Британской Колумбии в Ванкувере удалось найти универсальный способ борьбы с коронавирусом. Исследователи обнаружили два сахар-связывающих белка, которые препятствуют проникновению вируса в клетки человека.

Также российский вирусолог назвал срок создания препарата от всех штаммов коронавируса. Специалист отметил, что такой препарат будет, скорее, лекарством, нежели вакциной. Его нужно будет принимать не для профилактики, а в том случае, если человек уже заболел.

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