Ученые спрогнозировали приближение катастрофы из-за климатических изменений

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Датские метеорологи зафиксировали критические климатические изменения из-за прошедших в Гренландии осадков. Соответствующее исследование опубликовали в среду, 25 августа.

Европейский ученый Мартин Стендель отметил, что дождь прошел на высоте трех тысяч метров над уровнем моря, что возможно лишь в условиях температуры выше или чуть ниже нуля.

Метеорологи полагают, что за две тысячи лет такие климатические изменения были зарегистрированы девять раз. Однако три таких случая произошли за последние десять лет. Примечательно, что в 2012 и 2019 годах в условиях повышенной температуры осадков над Гренландией не наблюдалось.

— Мы не можем точно сказать, были ли осадки в предыдущие шесть раз, но такое явление крайне маловероятно, — заявил метеоролог.

Летом в Гренландии ученые зафиксировали 20 градусов тепла, что стало рекордной температурой. Это спровоцировало таяние ледников. После случившегося ученые особенно забеспокоились, так как потепление в Арктике происходит гораздо быстрее, чем в остальном мире.

РИА Новости со ссылкой на научное исследование сообщает, что ледники в Гренландии в три раза больше территории Франции. При полном таянии ледяного щита уровень воды в мировом океане поднимется на семь метров.

В пятницу, 20 августа, старший научный сотрудник Службы по контролю изменений климата «Коперник» при Европейском центре среднесрочных прогнозов погоды Фрейа Вамборг рассказала, что в будущем температура воздуха летом в Европе будет составлять 50 градусов тепла.