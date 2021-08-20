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«Может превысить 50 градусов»: метеорологи предсказали рост температуры в Европе

Иван Юминов

Общество
«Может превысить 50 градусов»: метеорологи предсказали рост температуры в Европе
Фото: Pixabay

На планете наблюдается тенденция роста температуры как в глобальном масштабе, так и в Европе. Об этом заявила старший научный сотрудник Службы по контролю изменений климата «Коперник» при Европейском центре среднесрочных прогнозов погоды Фрейа Вамборг.

— Последние шесть лет были самыми жаркими за всю историю наблюдений. 2020 год уже был отмечен как самый жаркий год в Европе, — рассказала специалист.

Волны тепла, по ее словам, становятся все более интенсивными и регулярными во многих частях Земли. Данная проблема, как ожидается, станет более актуальной при дальнейшем потеплении на планете.

По оценке Всемирной метеорологической организации, Европе нужно готовиться к тому, что в будущем температура воздуха может превысить 50 градусов, отмечает газета «Известия».

11 августа ведущий научный сотрудник Института физики атмосферы РАН Алексей Елисеев предупредил, что в результате глобального потепления в России может не остаться места для выращивания сельскохозяйственных растений.

Смещение климатических зон к северу, по его словам, уже началось, а вместе «с климатом отступают растительность и животные». Замороженный грунт, пребывавший в таком состоянии тысячелетиями, начал активно таять, а на это не рассчитаны здания и дороги в вечной мерзлоте.

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