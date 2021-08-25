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Сергей Собянин согласовал планировку газопровода между деревнями Новомихайловское и Уварово

Виктория Сикерина

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Сергей Собянин согласовал планировку газопровода между деревнями Новомихайловское и Уварово
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил планировку газопровода среднего и высокого давления на территории между деревнями Новомихайловское и Уварово в ТиНАО. Об этом в среду, 25 августа, сообщили на официальном сайте мэра.

— Утвердить проект планировки территории линейного объекта — строительство газопровода высокого, среднего давления на участке от деревни Новомихайловское до деревниУварово, — говорится в соответствующем постановлении.

Агентство городских новостей «Москва» отмечает, что общая площадь проектируемой территории составляет более 37 гектаров, а длина газопровода — свыше 22 тысяч метров.

Во вторник, 24 августа, председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская рассказала о реконструкции системы газоснабжения на Полярной улице в Северном Медведково. По ее словам, газопровод, который подлежит модернизации, предназначен для подачи голубого топлива в жилые застройки.

В среду, 25 августа, Сергей Собянин назвал проблему транпорта приоритетной для Москвы. Мэр отметил, что обновление транспортной системы происходит на пределе возможностей рабочих.

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