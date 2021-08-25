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МВД увеличило вознаграждение за информацию о бежавшем Александре Мавриди

Анастасия Волоснова

Происшествия
МВД увеличило вознаграждение за информацию о бежавшем Александре Мавриди
Фото: МВД

МВД России увеличило размер вознаграждения за помощь в розыске бежавшего из ИВС в Истре Александра Мавриди. Теперь за информацию о бежавшем мужчине в МВД обещают выплатить до 1,5 миллиона рублей.

Сообщить о местонахождении разыскиваемого можно по телефонам 02, (495) 994-50-64, (495) 609-77-06. Сотрудники правоохранительных органов гарантируют конфиденциальность и безопасность информаторов, пишет «360».

Из ИВС в Истре ночью 6 августа, в промежутке с 02:30 до 05:30, сбежали пятеро заключенных. Среди них — Александр Мавриди. Он находился в заключении по обвинению в убийстве владельца «Мясной империи» Владимира Маругова и похищении московского адвоката Алексея Завгороднего.

12 августа Следком предъявил обвинение в превышении полномочий сотрудникам ИВС.

По словам старшего помощника руководителя ГСУ СК России по МО Ольги Врадий, один из сотрудников ИВС намеренно выключил камеры видеонаблюдения, фиксирующие происходящее в коридоре и в дежурной части. После этого он и второй обвиняемый дежурный оставили свой пост без присмотра и пошли спать.

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