Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«У самой дочь этого возраста!»: россиян потрясло признание убийцы девочки в Тюмени

Валерий Ливак

Происшествия
«У самой дочь этого возраста!»: россиян потрясло признание убийцы девочки в Тюмени
Фото: moscow-live

Подозреваемый в убийстве восьмилетней девочки в Тюмени признался в преступлении. Слова мужчины вызвали настоящий гнев россиян. Многие очень жестко высказались в соцсетях о возможном наказании для предполагаемого убийцы ребенка.

«Что должно быть в мозгах у 40-летнего мужика, чтобы привести 8-летнюю девочку домой. У самой дочь этого возраста. Заживо сгноить его!»; «Он ребенка убил. Его нужно на электрический стул!»; «Пусть сидит. Пусть до конца жизни расплачивается за свои преступления»; «Если в тюрьме его жизнь превратится в ад, то мне не жаль копеек с моих налогов»; «Если нашел труп в ванной, лучше бы сразу позвонил в полицию. Казнить не надо — лучше побольше пусть побьют его»; «За убийство ребенка пожизненно его посадить. Пусть всю жизнь мучается», — пишут пользователи соцсетей.

30 июня школьница ушла на прогулку из дома и не вернулась. Вскоре волонтеры и правоохранители начали поиски ребенка. Труп обнаружили 19 августа на берегу озера Оброчное. Эксперты нашли совпадение ДНК подозреваемого с образцами, изъятыми на теле девочки. Расследование преступления ведет центральный аппарат СК.

Читайте также:
преступлениеТюменьсоцсети
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Заняться делом, на которое не хватает времени

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Наслаждение одиночеством

Александр Толмачев
Александр Толмачев

Как приблизить срок капремонта

Максим Никулин
Максим Никулин

Юбилей самого доброго клоуна

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Золотые руки, которых нам не хватает

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Срочно нужна связь с потусторонним миром

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Роботы призваны на службу

Все мнения
О проекте