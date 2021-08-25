«У самой дочь этого возраста!»: россиян потрясло признание убийцы девочки в Тюмени

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Подозреваемый в убийстве восьмилетней девочки в Тюмени признался в преступлении. Слова мужчины вызвали настоящий гнев россиян. Многие очень жестко высказались в соцсетях о возможном наказании для предполагаемого убийцы ребенка.

«Что должно быть в мозгах у 40-летнего мужика, чтобы привести 8-летнюю девочку домой. У самой дочь этого возраста. Заживо сгноить его!»; «Он ребенка убил. Его нужно на электрический стул!»; «Пусть сидит. Пусть до конца жизни расплачивается за свои преступления»; «Если в тюрьме его жизнь превратится в ад, то мне не жаль копеек с моих налогов»; «Если нашел труп в ванной, лучше бы сразу позвонил в полицию. Казнить не надо — лучше побольше пусть побьют его»; «За убийство ребенка пожизненно его посадить. Пусть всю жизнь мучается», — пишут пользователи соцсетей.

30 июня школьница ушла на прогулку из дома и не вернулась. Вскоре волонтеры и правоохранители начали поиски ребенка. Труп обнаружили 19 августа на берегу озера Оброчное. Эксперты нашли совпадение ДНК подозреваемого с образцами, изъятыми на теле девочки. Расследование преступления ведет центральный аппарат СК.