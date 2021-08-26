ЕСПЧ обязал Латвию и Польшу принять беженцев из Белоруссии

Фото:Adrian Grycuk / CC BY-SA 3.0

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) встал на сторону беженцев с Ближнего Востока, остающихся на границе Белоруссии с Латвией и Польшей. Европейские страны обязаны их одеть, накормить, предоставить медицинскую помощь и, по-возможности, выделить для них временное жилье.

— ЕСПЧ сегодня решил удовлетворить запрос на обеспечительную меру в рамках жалоб «Амири и других против Польши» и «Ахмеда и других против Латвии», касающихся недавних событий на границах Польши и Латвии с Белоруссией. Мера будет действовать три недели, до 15 сентября включительно, — говорится в сообщении ЕСПЧ.

Несмотря на имеющиеся у Белоруссии обязательства по пограничному режиму, заниматься обеспечением беженцев будут Польша и Латвия.

— В то же время следует уточнить, что эта [обеспечительная мера] не должна восприниматься как требование к Польше и Латвии просто пустить заявителей на свою территорию, — уточняет суд.

Среди заявителей 32 афганца и 41 иракский курд. Они заявили, что хотели попасть в европейские страны через Белоруссию ради получения международной защиты, но им в этом было отказано. Тогда они попросили юридической поддержки, улучшения материальных условий и невозвращения в Белоруссию.

ЕСПЧ напомнил, что вернуть в Белоруссию беженцев невозможно — страна не является стороной Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ), передает ТАСС.

Недавно сообщалось, что Польша и Белоруссия не пропускают на своих границах группу мигрантов.

Польские сотрудники пограничной службы не хотят допускать мигрантов в свою страну, а Белоруссия пытается избежать их возвращения на свою территорию.

Обстановка на границах двух стран обострилась в последний месяц.

По данным Польши, только в августе 2021 года незаконно пересечь границу попытались 1935 человек.