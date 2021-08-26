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Российский посол предостерег власти Великобритании от повторения инцидента с эсминцем

Михаил Алимов

Политика
Российский посол предостерег власти Великобритании от повторения инцидента с эсминцем
Эсминец США

Великобритании следует воздержаться от захода ее кораблей в территориальные воды России без соответствующего предупреждения. Об этом в четверг, 26 августа, заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин.

— Британский корабль вошел в российские воды без оповещения, которое должно быть сделано как минимум за час, он не соблюдал российские законы и правила, которых был обязан придерживаться в соответствии с морской конвенцией. Это был не мирный проход, как утверждает правительство Великобритании, это была демонстрация того, что это украинские воды, что совершенно не соответствует действительности, — рассказал он в интервью телевизионной программе Hard Talk вещательной корпорации Би-би-си.

Дипломат сообщил, что власти Великобритании при повторении такого инцидента «окажутся в намного более трудном положении». Но это не означает, что российские суда в следующий раз будут открывать огонь именно по чужому кораблю, добавил Келин.

Британский эсминец Defender пересек российскую границу в среду, 23 июня, в 11:52. Он на три километра вошел в территориальные воды РФ и не реагировал на предупреждения военных. В 12:06 и 12:08 пограничный сторожевой корабль ЧФ предупредительно выстрелил по нему. Позже, в 12:19, самолет Су-24М произвел предупредительное бомбометание по курсу движения судна.

Британское министерство обороны заявило, что эсминец совершал мирный проход из Одессы в Грузию через Черное море. Здесь он вошел в коридор разделения движения и вышел из него в 09:45. Также уточнялось, что выстрелов по нему якобы не производили.

В Кремле в свою очередь назвали инцидент с британским эсминцем провокацией.

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