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Пушков заявил, что эстонский президент «подложила свинью» Украине

Михаил Алимов

Политика
Пушков заявил, что эстонский президент «подложила свинью» Украине
Фото: Пресс-служба Совфеда

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд своим высказыванием об Украине «подложила ей свинью». Об этом в четверг, 26 августа, рассказал сенатор Алексей Пушков.

— Президент Эстонии Керсти Кальюлайд неожиданно подложила свинью киевским властям. Она не только заявила, что Украина совершенно не готова — и еще много десятилетий не будет готова — к приему в НАТО, но и посоветовала эстонцам не инвестировать в украинскую экономику. Если, конечно, они не хотят потерять свои деньги из-за коррумпированности украинских судов, — написал он в своем Telegram-канале.

Сенатор прокомментировал слова Кальюлайд о вступлении Украины в ЕС. По ее мнению, Украина, Грузия и Молдавия не соответствуют критериям для вступления в Евросоюз. Более того, она уверена, что им для этого потребуется пара десятилетий. Также она советовала гражданам Эстонии не инвестировать в Украину и сообщала, что восстановление территориальной целостности — одно из обязательных условий для Киева. Особенно если государство хочет вступить в НАТО.

Таким образом, Украине еще очень далеко до Европы и знаменитый лозунг окончательно разбит словами эстонского президента, считает Пушков. Она не считает Украину равной даже странам Прибалтики.

— На правах союзника, так сказать. Как в поговорке: «Платон мне друг, но истина дороже», — резюмировал он.

Недавно украинский политолог объяснил, почему Германия и Франция не позволят вступить Украине в ЕС. По его словам, французские и немецкие власти опасаются доминирования Восточной Европы над Западной. Подобное доминирование может произойти в случае возвышения Украины.

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