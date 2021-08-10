Украинский политолог объяснил, почему Германия и Франция не позволят вступить Украине в ЕС

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Франция и Германия боятся украинской военной мощи. Именно по этой причине страны не хотят, чтобы Украина вступала в Евросоюз (ЕС) и Североатлантический альянс (НАТО). Об этом во вторник, 10 августа, заявил украинский политолог Вадим Карасев.

По его словам, французские и немецкие власти опасаются доминирования Восточной Европы над Западной. Подобное доминирование может произойти в случае возвышения Украины.

— Германия и Франция размышляют так: если Украина будет членом НАТО, Европейского Союза, а Украина плюс Польша, Литва, страны Балтии, Румыния, Болгария, Словакия, Венгрия, то есть Восточная Европа, она будет доминирующей над так называемой коренной Европой — Западной, — сказал Карасев.

Также он отметил, что в сравнении со странами Прибалтики и Балканского полуострова Украина имеет значительный военный потенциал, если учитывать территорию страны и ее население.

Кроме того, после запуска газопровода «Северный поток — 2» «проатлантический фланг Европы» может стать антинеменцким. Это также вызывает опасения у Франции и Германии, заявил политолог в эфире телеканала «Украина 24».

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