Минтруд изменит правила начисления социальных выплат на детей

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Министерство труда скорректирует правила начисления социальных выплат на детей от трех до семи лет и одиноким родителям Об этом в четверг, 26 августа, рассказала замминистра труда и соцзащиты Ольга Баталина.

По ее словам, в новых правилах будут изменены квоты на автотранспорт. Действующие правила запрещают семьям с двумя автомобилями претендовать на финансовую поддержку, даже если одна из машин находится в розыске или под арестом.

Новые правила позволят не учитывать такого рода транспортные средства. Изменения будут внесены до конца 2021 года, пишет РИА Новости.

До этого стало известно, что правительство РФ дополнительно выделит 55 миллиардов рублей семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет. Размер выплаты может быть равен половине, 75 или 100 процентам регионального прожиточного минимума на ребенка. Также поддержка распространяется на женщин, вставших на учет в ранние сроки беременности

До этого родители школьников в Московской области получили возможность подать заявление на получение президентской выплаты с 16 июля.

Выплата предусмотрена на каждого учащегося среднего общеобразовательного заведения. Ее также начислят маломобильным гражданам в возрасте от 18 до 24 лет. Речь идет о людях с ограниченными возможностями здоровья, которые продолжают обучение по общеобразовательным программам.