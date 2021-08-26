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Названы продукты, улучшающие работу мозга

Анастасия Колоскова

Общество
Названы продукты, улучшающие работу мозга
Фото: Pixabay

Некоторые виды продуктов способны стимулировать работу мозга. К ним относятся рыба, овощи, орехи и куркума. Об этом говорится в исследовании, которое совместно провели сервисы «СберЗдоровье» и «СберМаркет».

По словам диетолога медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье» Маргариты Макухой, клеткам головного мозга, нейронам, необходимы полезные вещества, потребность в которых значительно вырастает во время учебы или напряженной умственной активности.

— Поэтому сбалансированный рацион — залог здоровой мозговой деятельности. Для этого человеку необходимо потребление правильных полиненасыщенных жиров, которые содержатся в жирной морской рыбе, орехах, растительных маслах. Эти вещества способны регулировать холестериновый обмен, принимают участие в метаболизме, имеют высокую питательную ценность для организма в целом и головного мозга в частности, — приводит слова диетолога РИА Новости.

Она отметила, что благотворное влияние на память, работоспособность мозга, концентрацию внимания и настроение играют магний, цинк и селен. Эти вещества содержатся в бананах и шоколаде. Также специалист рассказала, что в профилактике стресса и депрессии помогают витамины группы В, содержащиеся в свежих овощах, чернике и куркуме. Она добавила, что содержащийся в молоке и морепродуктах витамин D необходим для улучшения скорости реакций и качества запоминания.

Сервис «СберМаркет» сообщил, что на корзину продуктов для улучшения умственной деятельности россияне могут потратить примерно 1821 рубль, пишет РИА Новости.

Ранее специалисты в тройке лидеров среди продуктов, которые улучшают работу мозга, назвали морскую рыбу, авокадо и горький шоколад.

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