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Меры поддержки молодежи распространят на москвичей в возрасте до 35 лет

Анастасия Волоснова

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Меры поддержки молодежи распространят на москвичей в возрасте до 35 лет
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Меры поддержки столичной молодежи в сфере занятости сделают доступными для москвичей в возрасте до 35 лет. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

До этого меры поддержки распространялись только на москвичей в возрасте до 30 лет. Теперь горожане от 30 до 35 лет, которые испытывают трудности в поиске работы, могут рассчитывать на временное трудоустройство. Предложение действительно для выпускников высших и средних образовательных учреждений.

Также горожане данной возрастной категории смогут присоединиться к программам молодежной практики, если они имеют профессиональное образование. При этом опыт работы по специальности должен отсутствовать в течение 12 месяцев после окончания обучения, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Посетители столичного Центра занятости нередко обращаются за консультациями к карьерным экспертам. Для тех, кто приходит к специалисту впервые, это может быть необычным и волнующим событием. Сотрудники центра «Моя работа» рассказали, как именно проходят подобные консультации и чего ожидать.

При этом более 30 тысяч жителей Москвы приняли участие в бесплатных образовательных программах центра «Моя карьера» в текущем году. Центр занятости позволяет горожанам узнать о том, каких компетенций для трудоустройства им не хватает и развить уже существующие.

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