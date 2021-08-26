Андрей Воробьев назвал приоритетные задачи для развития Подмосковья

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал приоритетные задачи для развития области. Глава региона выступил в усадьбе Архангельское.

Воробьев уточнил, что важно получать оценку работы властей от местных жителей. Губернатор поблагодарил их за поддержку и инициативы. По его словам, Подмосковье является символом зеленой, чистой территории.

Воробьев подчеркнул, что в первую очередь необходимо развивать здравоохранение, в сфере нужна модернизация. Также внимание стоит обратить на сферу ЖКХ, которая должна стать прозрачной. Не стоит забывать и о сфере образования, добавил губернатор.

— Кроме того, что к первому сентября, вообще в 2021 году мы открываем порядка шестидесяти пяти школ мощных, красивых, современных, буквально завтра мы закладываем очередные двадцать пять. Здесь, конечно, мы должны сделать акцент на заботе об учителях опять же, чтобы в каждом муниципалитете были в приоритете флагманские школы, — пояснил Воробьев.

Он также рассказал о благоустройстве в Подмосковье. В муниципалитетах области на данный момент строятся новые микрорайоны, пишет «Подмосковье сегодня».

До этого Андрей Воробьев заявил об активном создании велодорожек в Подмосковье. По его словам, от жителей области есть большой запрос на создание инфраструктуры для велосипедистов.

Воробьев подчеркнул, что к концу текущего года в Московской области проложат порядка 100 километров велодорожек. В настоящее время власти решают задачу по созданию велосипедных маршрутов, которые будут связывать городские округа и населенные пункты