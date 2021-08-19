Андрей Воробьев заявил об активном создании велодорожек в Подмосковье

Фото: Пресс-служба Губернатора Московской области

Власти Подмосковья организовали активную работу по созданию велосипедных дорожек. Об этом рассказал в четверг, 19 августа, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

По его словам, от жителей области есть большой запрос на создание инфраструктуры для велосипедистов.

— Всех жителей Подмосковья обеспечим веломаршрутами. Где-то чуть раньше, где-то чуть позже. Связываем парки, — отметил Воробьев.

Он подчеркнул, что к концу текущего года в Московской области проложат порядка 100 километров велодорожек. В настоящее время власти решают задачу по созданию велосипедных маршрутов, которые будут связывать городские округа и населенные пункты, передает портал «Вести Подмосковья».

В июле Москва вошла в десятку самых удобных для велосипедистов городов России. Критериями отбора стали протяженность и расположение велодорожек, удобство города для велосипедистов и безопасность передвижения. Лидером рейтинга стала Уфа, набрав в совокупности показателей 7,8 балла из 10 возможных. Столица набрала 5,7 балла. Из них исследователи поставили 5,5 — за протяженность и расположение велодорожек, 5 — за удобство города для велосипедистов и 6,5 — за безопасность движения.

До этого сообщалось, что пункты проката в Москве увеличат количество велосипедов. К концу сезона в Москве будет 1229 электровелосипедов на 93 станциях.