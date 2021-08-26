Выставка «Джефф Коуэн. Фотографии» откроется в Музее современного искусства

Фото: Анна Назайкина / Вечерняя Москва

Московский музей современного искусства совместно с MAP Collection, Эриком Шлоссером и галереей Майкла Вернера представляют персональную выставку американского фотографа Джеффа Коуэна.

Посетители увидят более 170 работ автора, на которых представлены туманные кадры, сумеречные пейзажи, абстрактные коллажи. Мастер разработал собственные принципы и техники работы с материальной поверхностью снимка. Портреты, сделанные рукой Коуэна, излучают почти сверхъестественное свечение. Персонажи усиливают театральную атмосферу безвременья, свойственную художественному мифу автора.

Росчерки, пятна, замятия бумаги — в сумме этих приемов легко опознать эхо абстрактного экспрессионизма и одновременно наследование герметизму алхимических практик. В темном помещении проявочной комнаты художник исследует воздействия разных химических составов и веществ, играет с фактурами и пластической выразительностью печати как таковой.

Выставка открыта с 1 сентября по 24 октября, сообщается на сайте музея.