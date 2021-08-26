Суд арестовал избившую постояльца дома престарелых в Реутове санитарку

Фото: СК РФ

Суд арестовал сотрудницу дома престарелых в Реутове, которую подозревают в избиении подопечных. Об этом «Вечерней Москве» сообщил помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Анна Тертичная.

— По ходатайству следователя следственного отдела по городу Балашихе ГСУ СК России по Московской области судом арестована 54-летняя сотрудница пансионата по уходу за пожилыми людьми, подозреваемая в нанесении побоев нескольким постояльцам заведения, — сообщила она.

Действия женщины попали на видео. На кадрах видно, как она избивает половой тряпкой престарелого мужчину, лежащего на кафельном полу.

Санитарка на допросе признала свою вину. Расследование уголовного дела в ее отношении продолжается. Сотрудники СК опросили потерпевших, в ближайшее время будут назначены судебно-медицинская и психолого-психиатрическая экспертизы.

О задержании санитарки стало известно 24 августа. До этого по факту жестокого обращения с подопечными дома престарелых возбудили уголовное дело.