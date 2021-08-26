Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Суд арестовал избившую постояльца дома престарелых в Реутове санитарку

Анастасия Колоскова

Происшествия
Суд арестовал избившую постояльца дома престарелых в Реутове санитарку
Фото: СК РФ

Суд арестовал сотрудницу дома престарелых в Реутове, которую подозревают в избиении подопечных. Об этом «Вечерней Москве» сообщил помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Анна Тертичная.

— По ходатайству следователя следственного отдела по городу Балашихе ГСУ СК России по Московской области судом арестована 54-летняя сотрудница пансионата по уходу за пожилыми людьми, подозреваемая в нанесении побоев нескольким постояльцам заведения, — сообщила она.

Действия женщины попали на видео. На кадрах видно, как она избивает половой тряпкой престарелого мужчину, лежащего на кафельном полу.

Санитарка на допросе признала свою вину. Расследование уголовного дела в ее отношении продолжается. Сотрудники СК опросили потерпевших, в ближайшее время будут назначены судебно-медицинская и психолого-психиатрическая экспертизы.

О задержании санитарки стало известно 24 августа. До этого по факту жестокого обращения с подопечными дома престарелых возбудили уголовное дело.

Читайте также:
дома престарелыхарестПодмосковье
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Заняться делом, на которое не хватает времени

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Наслаждение одиночеством

Александр Толмачев
Александр Толмачев

Как приблизить срок капремонта

Максим Никулин
Максим Никулин

Юбилей самого доброго клоуна

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Золотые руки, которых нам не хватает

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Срочно нужна связь с потусторонним миром

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Роботы призваны на службу

Все мнения
О проекте