Ремонт Бережковской набережной в Москве завершили

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Москва, Бережковская набережная Карта всех событий

Специалисты Комплекса городского хозяйства закончили ремонт Бережковской набережной на западе Москвы. Об этом в четверг, 26 августа, рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве города Петр Бирюков.

— Продолжаются сезонные работы по расшивке швов гранитной облицовки набережных, до середины ноября планируется отремонтировать более 240 тысяч погонных метров, — добавил Бирюков

По его словам, в ближайшее время рабочие начнут ремонт на Лужнецкой набережной. Также специалисты обновят швы на набережных Тараса Шевченко, Пречистенской и Кремлевской.

Бирюков напомнил, что расшивка швов набережных проводится раз в пять лет для увеличения срока эксплуатации сооружений. Он пояснил, что материал швов разрушается, так как в нем прорастает трава.

Специалисты очистят швы от старого наполнителя и заполнят их полимерцементным материалом. При этом для горожан данные работы пройдут незаметно, уточнил Бирюков.

До середины ноября в столице проведут ремонт пяти набережных. Об этом сообщил Петр Бирюков в среду, 2 июня.

При этом часть набережной Тараса Шевченко станет пешеходной с 13 августа по 31 октября. В указанный период набережная будет недоступна для проезда транспорта.

Специалисты департамента транспорта уверены в том, что горожане полюбят прогулки в этой локации. Об этом свидетельствует ежегодная практика, потому как набережную закрывают каждое лето с 2017 года.