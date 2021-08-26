Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Вильфанд рассказал о «периодах бабьего лета» в Москве

Юлия Евграфова

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Вильфанд рассказал о «периодах бабьего лета» в Москве
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Теплая и солнечная погода в сентябре будет радовать жителей столицы. Но перед этим москвичам придется померзнуть. Об этом «Вечерней Москве» рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

— По предварительным расчетам, в Москве будут периоды бабьего лета. Но по определению, бабье лето — это периоды теплой, сухой погоды по отношению к норме, после затяжного ненастья. Поэтому всем любителям бабьего лета нужно помнить, что предварительно будет ненастье, придется померзнуть от холодной, ветреной погоды. Конкретные даты начала этого периода прогнозируются за три–четыре дня, — сказал синоптик.

Тем временем в городе завершился купальный сезон. Температура воды в столичных водоемах и Москве-реке снизилась до плюс 20 градусов. В ближайшее время этот показатель не повысится. При этом врачи не рекомендуют купаться в воде, которая холоднее 22 градусов.

Ранее главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова предупредила родителей, чтобы на День знаний они одевали своих детей потеплее. По ее словам, 1 сентября не исключено, что температура воздуха будет чуть ниже климатической нормы, которая составляет 14 градусов. По предварительным данным, в утренние часы столбик термометра в столице покажет всего около десяти градусов тепла. Также метеоролог не исключила дождь в первой половине дня.

Читайте также:
прогноз погодыРоман Вильфандбабье лето
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Заняться делом, на которое не хватает времени

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Наслаждение одиночеством

Александр Толмачев
Александр Толмачев

Как приблизить срок капремонта

Максим Никулин
Максим Никулин

Юбилей самого доброго клоуна

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Золотые руки, которых нам не хватает

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Срочно нужна связь с потусторонним миром

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Роботы призваны на службу

Все мнения
О проекте