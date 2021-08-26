Вильфанд рассказал о «периодах бабьего лета» в Москве

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Теплая и солнечная погода в сентябре будет радовать жителей столицы. Но перед этим москвичам придется померзнуть. Об этом «Вечерней Москве» рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

— По предварительным расчетам, в Москве будут периоды бабьего лета. Но по определению, бабье лето — это периоды теплой, сухой погоды по отношению к норме, после затяжного ненастья. Поэтому всем любителям бабьего лета нужно помнить, что предварительно будет ненастье, придется померзнуть от холодной, ветреной погоды. Конкретные даты начала этого периода прогнозируются за три–четыре дня, — сказал синоптик.

Тем временем в городе завершился купальный сезон. Температура воды в столичных водоемах и Москве-реке снизилась до плюс 20 градусов. В ближайшее время этот показатель не повысится. При этом врачи не рекомендуют купаться в воде, которая холоднее 22 градусов.

Ранее главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова предупредила родителей, чтобы на День знаний они одевали своих детей потеплее. По ее словам, 1 сентября не исключено, что температура воздуха будет чуть ниже климатической нормы, которая составляет 14 градусов. По предварительным данным, в утренние часы столбик термометра в столице покажет всего около десяти градусов тепла. Также метеоролог не исключила дождь в первой половине дня.