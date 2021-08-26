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Выставка «Московитское стекло» откроется в Коломенском

Ольга Маркова

Развлечения
Выставка «Московитское стекло» откроется в Коломенском
Фото: АГН Москва

Музей-заповедник «Коломенское» представляет межмузейный выставочный проект «Московитское стекло. Искусство слюдяных дел мастеров».

Выставка состоит из нескольких разделов. В первом из них посетители познакомятся со становлением средневекового слюдяного промысла и технологией добычи слюды.

Раздел, посвященный применению слюды в XVII–XVIII веках, расскажет об уникальных свойствах мусковита, которые позволили применять его в качестве декоративного материала в церковном оформлении и светском быту в сочетании с серебром, железом, деревом, оловом, костью. Слюдяные изделия являются синтезом мастерства разных ремесленников.

О дальнейшей истории слюды в XIX–XX веках повествует третий раздел экспозиции. Посетители узнают, когда ее стали употреблять для хозяйственных нужд, а затем — в химической, электропромышленности и в строительстве.

Выставка открыта с 31 августа по 14 ноября, сообщается на сайте музея.

Мусковит — одна из наиболее распространенных форм слюды, природного материала Русского Севера и Восточной Сибири.

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