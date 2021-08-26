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Диетолог Соломатина рассказала, сколько арбуза можно съесть за раз

Юлия Евграфова

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Диетолог Соломатина рассказала, сколько арбуза можно съесть за раз
Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Из-за достаточного содержания сахара в арбузе допустимая порция этого лакомства будет для каждого разной. Кому и почему стоит ограничить употребление арбуза «Вечерней Москве» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

— Людям, которые имеют предрасположенность к диабету или лишнему весу, нужно осторожно есть арбуз. Поэтому только два кусочка за один прием пищи, можно три таких приема. Остальным допустимо есть чуть больше. В любом случае нужно помнить, что арбуз имеет достаточно высокий гликемический индекс (способность продуктов повышать уровень глюкозы), невзирая на его низкую калорийность, — отметила диетолог.

Как добавила Елена Соломатина, если у человека нет сахарного диабета и лишнего веса и он переест арбуз, то после резкого повышения уровня глюкозы произойдет спад. Тогда он может почувствовать усталость, раздражительность и чувство голода, предупредила специалист.

Ранее главный диетолог Департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова рассказала, при каких заболеваниях стоит отказаться от арбуза и дыни. В этот список вошли болезни желудочно-кишечного тракта с диспепсическими явлениями, сахарный диабет, мочекаменные заболевания, индивидуальная непереносимость. Также специалист пояснила, почему не стоит есть зеленую часть арбуза. Вредные вещества, которые иногда можно найти в этом продукте, концентрируются именно возле корки. Это нитраты, опасные для здоровья человека.

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