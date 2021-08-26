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Рок-группа Maneskin встретится с фанатами в Москве

Ольга Маркова

Развлечения
Рок-группа Maneskin встретится с фанатами в Москве
Фото: instagram.com/maneskinofficial

Итальянская рок-группа Maneskin приезжает в Россию. Встретиться с ее участниками можно будет 31 августа на площадке Плюс Дачи в Парке Горького.

Рок-группа из Рима, в составе которой вокалист Дамиано Давид, басистка Виктория Де Анжелис, гитарист Томас Раджи и барабанщик Итан Торкио, с песней Zitti E Buoni стала победителем Евровидения-2021.

Гости мероприятия смогут увидеть кумиров, задать им вопросы, сделать фото с группой и получить эксклюзивные подарки.

Участие в мероприятии по регистрации на сайте Плюс Дачи в Парке Горького, которая откроется 27 августа.

С 26 по 29 августа Парк культуры имени Горького приглашает посетителей на площадку Created in Moscow, организованную в рамках фестиваля «Российская креативная неделя». Студия креативных технологий Playtronica представит на форуме уникальные мастер-классы. Для подростков работает выставка SUSTAINABLE CREATIVE EXPО. Для старшеклассников в программе фестиваля — серия уникальных мастер-классов от лидеров креативных индустрий. В четверг и в субботу посетители смогут посмотреть фестивальные анимационные фильмы, а мобильный художественный театр продемонстрирует спектакль с AV-включением.

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