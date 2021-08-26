Песков прокомментировал указ о госслужбе чиновников с другим гражданством

Фото: Администрация президента РФ

Указ о возможности приема на государственную службу чиновников с иностранным гражданством касается небольшого числа людей. Об этом в четверг, 26 августа, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Этот документ, он ориентирован на очень небольшое количество людей. На очень небольшое количество граждан России, которые действительно оказались в ситуации, когда де-факто они являются гражданами России и устраиваются на государственную, муниципальную службу и востребованы на этой службе, но де-юре у них остается гражданство другой страны, которое они… просто не могут ничего с этим сделать, — сказал представитель Кремля.

По его словам, речь идет о тех чиновниках, у которых имеется украинское гражданство. Он подытожил, что указ касается сотен людей, для которых правительство сделало исключение в связи с их сложностями выхода из гражданства Украины, передает RT.

25 августа президент России Владимир Путин подписал указ, разрешающий принимать на государственную службу граждан России, имеющих иностранное гражданство или подданство, от которого нельзя отказаться.

Так, гражданина РФ смогут принять на госслужбу, если у него есть иностранное гражданство, «которое не прекращено по независящим от него причинам». Указ также распространяется на уже действующих российских чиновников.

Невозможность прекращения иностранного гражданства будет устанавливаться по решению президента или специальной президентской комиссии.

При этом 1 августа в России вступил в силу закон, по которому люди без гражданства получат временные удостоверения личности сроком на десять лет. Документ аннулируют при получении этими людьми иностранного гражданства или вида на жительство. После этого им придется покинуть Россию в течение 15 дней.