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«Квартал поэтов» появится в Тверском районе Москвы

Илья Ашуров

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«Квартал поэтов» появится в Тверском районе Москвы
Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва
Россия, Москва, метро Достоевская Карта всех событий

В центре столицы завершается создание «Квартала поэтов» — арт-пространства в духе конструктивизма, которое призвано стать точкой притяжения для поклонников искусства. Об этом в четверг, 26 августа, сообщила пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы.

Новое арт-пространство будет расположено в Тверском районе недалеко от станции метро «Достоевская». Оно будет включать в себя ряд тематических кластеров, посвященных русской культуре.

Новый сквер на пересечении переулков Чернышевского, Достоевского, Селезневской и Новосущевской улиц. В нем установим арт-инсталляцию «Неизвестному поэту» и стену из кортена — стали с эффектом ржавчины — с цитатами литераторов, музыкантов и режиссеров, — говорится в сообщении.

Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы
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Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы
Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы
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Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы
Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы
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Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы
Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы
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Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы
Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы
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Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы
Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы
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Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы
Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы
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Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы
Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы
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Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы

Также в рамках проекта обустроят новые прогулочные зоны и приведут в порядок близлежащую территорию. Кроме того, в арт-пространстве появится сцена-трансформер, девять композиций и восемь фигур-силуэтов из кортена.

В ведомстве отметили, что работы по созданию «Квартала поэтов» выполнены на 90 процентов.

С 1 сентября по 1 октября в Москве состоится фестиваль «Цветочный джем». На мероприятии можно будет не только полюбоваться дизайнерскими садами и сделать эффектные фото, но и попробовать вкуснейшие блюда, приготовленные по оригинальным рецептам.

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