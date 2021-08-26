Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Жириновский потребовал ускорить регистрацию на онлайн-голосование

Полина Долганова

Политика
Жириновский потребовал ускорить регистрацию на онлайн-голосование
Фото: Пресс-служба Госдумы

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский возмутился тем, что его не зарегистрировали на дистанционное электронное голосование на выборах в Госдуму в сентябре 2021 года.

— Сегодня узнал, что мои данные на какой-то проверке до сих пор. А почему меня не пускают быть электронным избирателем? — сказал политик на своей странице в Instagram.

Он также отметил, что участвовал в выборах задолго до того, как появилось электронное голосование.

— Требую незамедлительно решить вопрос и предоставить мне и всем моим соратникам право голосовать электронно, — заключил лидер партии.

23 августа Жириновский заявил, что решил принять участие в онлайн-голосовании на выборах в Госдуму.

По его словам, россияне смогут обезопасить себя, если примут решение не приходить для голосования на избирательные участки. Граждане смогут проголосовать, избежав больших скоплений людей в помещениях на выборах.

С 17 по 19 сентября пройдут выборы депутатов Государственной думы РФ восьмого созыва. В некоторых столичных районах также будут избирать депутатов Мосгордумы и муниципальных депутатов. Москвичи смогут отдать свой голос онлайн.

Читайте также:
ВыборыЭлектронное голосованиежириновский
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Заняться делом, на которое не хватает времени

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Наслаждение одиночеством

Александр Толмачев
Александр Толмачев

Как приблизить срок капремонта

Максим Никулин
Максим Никулин

Юбилей самого доброго клоуна

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Золотые руки, которых нам не хватает

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Срочно нужна связь с потусторонним миром

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Роботы призваны на службу

Все мнения
О проекте