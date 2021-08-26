Жириновский потребовал ускорить регистрацию на онлайн-голосование

Фото: Пресс-служба Госдумы

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский возмутился тем, что его не зарегистрировали на дистанционное электронное голосование на выборах в Госдуму в сентябре 2021 года.

— Сегодня узнал, что мои данные на какой-то проверке до сих пор. А почему меня не пускают быть электронным избирателем? — сказал политик на своей странице в Instagram.

Он также отметил, что участвовал в выборах задолго до того, как появилось электронное голосование.

— Требую незамедлительно решить вопрос и предоставить мне и всем моим соратникам право голосовать электронно, — заключил лидер партии.

23 августа Жириновский заявил, что решил принять участие в онлайн-голосовании на выборах в Госдуму.

По его словам, россияне смогут обезопасить себя, если примут решение не приходить для голосования на избирательные участки. Граждане смогут проголосовать, избежав больших скоплений людей в помещениях на выборах.

С 17 по 19 сентября пройдут выборы депутатов Государственной думы РФ восьмого созыва. В некоторых столичных районах также будут избирать депутатов Мосгордумы и муниципальных депутатов. Москвичи смогут отдать свой голос онлайн.