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Полиция задержала блогеров, напавших с перцовым баллончиком на женщину в Измайлово

Илья Ашуров

Происшествия
Полиция задержала блогеров, напавших с перцовым баллончиком на женщину в Измайлово
Фото: moscow-live
Россия, Москва, Измайловский парк культуры и отдыха Карта всех событий

Столичная полиция задержала блогеров, которые распылили перцовый баллончик в лицо женщине в Измайловском парке. Об этом в четверг, 26 августа, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

— В ходе мониторинга сети Интернет полицейскими был выявлен видеоролик, на котором неизвестный распыляет в сторону женщины предположительно из газового баллончика неустановленное вещество. В настоящий момент указанные лица для разбирательства доставлены в отдел полиции, — заявили в ведомстве.

Видео: Telegram / 112

Telegram-канал «112» сообщил, что нападение совершили трэш-стримеры Евгений Дмитреко и Игорь Малихов. Видео с нападением на женщину они опубликовали на своем YouTube-канале. На его кадрах видно, как злоумышленники сначала просят у своей жертвы зарядное устройство, а затем распыляют ей в лицо содержимое перцового баллончика.

На канал блогеров в соцсети YouTube подписаны 80 тысяч человек.

В четверг, 26 августа, прокуратура направила в Пресненский районный суд уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в отношении трех блогеров, которые в марте этого года «в шутку» угнали дорогостоящую иномарку из службы такси.

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