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На форуме «Армия — 2021» узнали, сколько весит жилетка Вассермана

Павел Гриднев

Общество
На форуме «Армия — 2021» узнали, сколько весит жилетка Вассермана
Фото: Алена Куренова

На экспозиции международного военно-технического форума «Армия — 2021» представили новинки обмундирования и экипировки для спецподразделений и охранных структур. В эти дни каждый желающий может познакомиться с новейшими образцами оружия и экипировки, осмотреть современную военную технику и боевые комплексы в подмосковном центре «Патриот». На форуме уже побывали глава государства Владимир Путин, а также руководитель Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Одну из площадок форума — полигон «Алабино» — посетил известный эрудит и публицист Анатолий Вассерман. Он ознакомился с выставкой и даже примерил бронежилет, сравнив его со своей легендарной жилеткой, которая, как оказалось, весит более 7 килограмм.

На форуме «Армия — 2021» узнали, сколько весит жилетка ВассерманаФото: Алена Куренова

— Тот бронежилет, который я примерил действительно намного легче моего жилета. Поскольку там практически главное бронирование — это высокая многопрочная ткань. Другое дело, что там есть специальные карманы для керамических пластин, с которыми этот жилет становится гораздо тяжелее. Но главная проблема любого бронежилета в том, что даже если пуля его не пробьет, все равно удар получается серьезный и на ногах устоять трудно. И в этом смысле большая масса жилета — это лучшая защита, чем прочность, — отметил эрудит.

Ранее на форуме «Армия-2021» исполнительный директор АО «НПК «Техмаш» Александр Кочкин сообщил, что новейший гранатомет «Балкан» готов к серийному производству.

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