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В Сети осудили переговоры Киева о продлении транзита газа с ЕС вместо России

Полина Долганова

Общество
В Сети осудили переговоры Киева о продлении транзита газа с ЕС вместо России
Фото:Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

В Сети посчитали странным тот факт, что Украина ведет переговоры о продлении транзита газа с Евросоюзом и США, а не с Россией.

— Думаю, США одобрят транзит своего СПГ через Украину. Особенно, если Украина терминал построит, а Германию устроит цена американского сжиженного газа после транзита через территорию «морекопателей», — пишут пользователи.

Некоторые комментаторы также отметили, что в связи со сложившейся ситуацией можно сделать вывод, что на Украине все забыли о либеральном рынке и свободной конкуренции, когда дело коснулось денег и соперничества между государствами.

Другие пользователи заключили, что в случае переговоров Киева с ЕС и США, голубое топливо Украина должна получать у Брюсселя и Вашингтона, передает Nation News.

До этого директор компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что Украине необходим транзит газа из России хотя бы до 2034 года, когда срок действия соглашения с Газпромом подойдет к концу. По его словам, Киев не имеет гарантий, что контракт с Газпромом будет продлен. В связи с этим Украина ведет переговоры с властями Германии и США.

До этого энергетическая компания «Газпром» допустила возможность увеличения объема транзита газа через Украину выше настоящих обязательств после того как срок договора на прокачку газа в 2024 году завершится. Об этом в четверг, 22 июля, сообщил глава Газпрома Алексей Миллер.

Миллер прокомментировал, что факт участия партнеров из Германии в переговорном процессе полностью обоснован, принимая во внимание намерения Евросоюза по декарбонизации экономики.

Глава Газпрома оценивает «Северный поток — 2» как экономический проект, целью которого являются обеспечение стабильности и надежности и диверсификация поставок газа на европейский рынок.

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