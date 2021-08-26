Появилась инструкция по применению новой вакцины «ЭпиВакКорона-Н»

Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Новый препарат для вакцинации от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона-Н» необходимо вводить с интервалом не менее двух недель в область дельтовидной мышцы. Соответствующая информация следует из инструкции по применению новой вакцины, которую опубликовали в реестре лекарственных средств в четверг, 26 августа.

Отмечается, что вакцину вводят пациенту в дозе 0,5 миллилитра.

При невозможности ввести препарат в верхнюю треть наружной части плеча укол будут делать в латеральную широкую мышцу бедра.

Среди побочных эффектов после введения в организм «ЭпиВакКороны-Н» может быть боль в точке укола, кратковременное повышение температуры и в более редких случаях — отек Квинке, передает РИА Новости.

Министерство здравоохранения России зарегистрировало вакцину от коронавируса «Эпиваккорона-Н» в четверг, 26 августа.

До этого, 17 августа, глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила, что пятая вакцина от коронавируса вскоре появится в России. До четверга, 26 августа, в стране были зарегистрированы четыре препарата от COVID-19: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона».