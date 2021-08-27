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Деловой центр на 3300 рабочих мест появится в Тверском районе

Иван Юминов

Город
Деловой центр на 3300 рабочих мест появится в Тверском районе
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
Россия, Москва, 2-я Брестская улица, 50/2 Карта всех событий

Строительство офисного центра AFI2B в Тверском районе на 3300 рабочих мест завершено, объект готовится к вводу в эксплуатацию. Об этом сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Объект находится на 2-ой Брестской улице, дом 50/2. Всего в проект, как уточнили в девелопере AFI Development, инвестировали 12 миллиардов рублей.

Здание имеет переменную этажность от четырех до 16 этажей с тремя подземными этажами общей площадью более 50 тысяч квадратных метров. На первом этаже расположатся рестораны, общественная зона, а также магазины и кафе.

Генеральным подрядчиком строительства, как отмечается, была выбрана компания Ant Yapi. Само здание отвечает требованиям международной сертификации.

9 августа в Москомархитектуре сообщили, что в Хорошевском районе появится научно-деловой центр в стиле хай-тек. На первом этаже расположатся лобби и кафе, а выше — офисы.

Фасады в том числе оформят вставками из стемалита, а гнутые ламели подчеркнут округлость строения. В наружном торце ламелей установят светодинамическую подсветку, а колонны внутри и снаружи здания отделают нержавеющей сталью.

Комплекс появится на 3-ей Магистральной улице, дом 10, строение 1. Подземный уровень оборудуют парковкой на 87 мест и различными техническими помещениями.

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