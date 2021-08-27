Зеленский назвал три главных достижения на посту президента Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский назвал три своих главных достижения на посту главы государства.

— Мы точно субъективизируемся. Я делаю все, чтобы нас уважали за границей, не только внутри нашей страны, чтобы считались с нашим мнением… Чтобы за нас не решали вопросы, — рассказал украинский лидер.

Страна может быть «европейской витриной», так как в ней есть природа, еда, люди, память, а также история, добавил он. Украине, по мнению политика, удалось в ходе его президентского срока развить инфраструктуру.

Также достижением является наличие у страны «одной из самых мощных армий в Европе», уточнил глава государства. При этом он «еще не закончил» деятельность на посту, приводит слова Зеленского РИА Новости со ссылкой на телеканал 1+1.

23 августа Зеленский заявил, что нежелание многих лидеров западных стран принять участие в форуме «Крымская платформа» обусловлено их страхом перед Россией. По его словам, «это нужно признать, и это нормально».

Глава государства также пообещал, что работа площадки должна быть ежедневной, она не закончится первым же форумом. Украинский лидер объявил о создании «Крымской платформы» в сентябре 2020 года. Киев в качестве цели форума видит координацию «международных усилий, направленных на возвращение Крыма в состав Украины».