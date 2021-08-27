Кредиты общей суммой 16,5 миллиарда рублей получили столичные предприниматели

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Московские предпринимали взяли кредиты по программе гарантийной поддержки на 16,5 миллиарда рублей в 2021 году. Об этом сообщил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин в пятницу, 27 августа.

По его словам, около шести миллиардов бизнесмены получили по московской льготной ставке, а почти четыре миллиарда — по федеральной льготной ставке.

Проект реализует столичный Фонд содействия кредитованию малого бизнеса. В случае нехватки у компаний путей получения заемного финансирования Фонд становится для них поручителем.

— За семь месяцев 2021 года фонд выдал поручительства в объеме 7,9 миллиарда рублей, под которые московский бизнес получил 16,5 миллиарда рублей заемного финансирования. Это на треть больше, чем за аналогичный период 2020 года, — заявил Алексей Фурсин.

Глава ведомства отметил, что 65 процентов кредитов взяли торговые компании, 16 процентов — инновационные и производственные. Реже за поддержкой обращались предприятия сферы услуг, транспорта и здравоохранения.

На официальном сайте мэра Москвы подчеркнули, что 89 процентов кредитов выдали предпринимателям из сферы малого бизнеса.

В пятницу, 27 августа, заммэра Наталья Сергунина рассказала о старте приема заявок на участие в конкурсе «Лидеры цифровой трансформации». Здесь участники будут создавать IT-решения для улучшения жизни в городе.